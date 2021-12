Ook kinderboerderij in Aalsmeer in lockdown

Aalsmeer – Nederland in lockdown. Als je de officiële berichten van de overheid leest staat daarin dat kinderboerderijen open mogen blijven voor publiek. Toch is kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer gesloten. Het bestuur van de kinderboerderij geeft graag een toelichting op de sluiting.

Boerenvreugd werkt nauw samen met stichting Ons Tweede Thuis(OTT). Een grote groep cliënten van OTT is werkzaam op de kinderboerderij. Samen met de vrijwilligers, waarvan een groot deel 70+ is, houden zij de boerderij draaiende. Veel mensen die werkzaam zijn op de boerderij zijn kwetsbaar. Het bestuur wil en moet er zorg voor dragen dat zowel de OTT-ers als de vrijwilligers hun werk in een veilige omgeving kunnen doen.

Daarom is in overleg met het management van OTT besloten de boerderij te sluiten voor publiek tot en met 14 januari. Overigens is kinderboerderij Boerenvreugd niet de enige boerderij die dicht blijft. Alle kinderboerderijen waar cliënten van OTT werkzaam zijn sluiten de deuren. Het bestuur van de kinderboerderij hoopt op begrip voor dit besluit.

Het bestuur wil ook solidair zijn met andere gelegenheden die verplicht hun deuren moeten sluiten. Het voelt niet goed om als boerderij open te blijven en publiek te ontvangen terwijl anderen geen keuze hebben. Omdat de kinderboerderij nagenoeg als enige dagrecreatie in Aalsmeer open zou mogen blijven bestaat de kans op een grote toeloop naar de boerderij waarbij publiek gaat recreëren en afspreken op het boerderijterrein. Het bestuur wil dat voorkomen.

Lichtjeswandeling

Toch is er een klein lichtpuntje voor het publiek. De lichtjeswandeling is wel te bezoeken. Wandelen is toegestaan en omdat de lichtjeswandeling een echte doorloopactiviteit is voorziet het bestuur daar geen problemen mee. De lichtjeswandeling kan gelopen worden tot en met 26 december. Tijdens de wandeling kunnen de kinderen op zoek naar verlichte items en letters welke ze mogen noteren op de wandelkaart. De wandelkaart is te vinden op www.boerenvreugd.nl of de facebookpagina van de boerderij en kan door de bezoekers thuis worden uitgeprint.

Kinderen die de oplossing inleveren in de brievenbus van de kinderboerderij maken kans op een leuke prijs. Tijdens de wandeling zijn de landelijke coronamaatregelen van kracht. Dus loop met het eigen gezin of met maximaal 2 personen (van 13+) uit verschillende gezinnen. Houd 1,5 m afstand en blijf thuis bij klachten. Het bestuur van Boerenvreugd hoopt bezoekers met de lichtjeswandeling een klein vrolijk kerstmoment te bezorgen in deze tijden waarin zo weinig kan en mag.