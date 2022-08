Ook insecten houden van zomerse Historische Tuin

Aalsmeer – Of je nu eens per jaar komt kijken of regelmatig Museum Historische Tuin bezoekt: er is altijd wat te zien. Wie – misschien als ‘nieuwbakken plaatsgenoot’ – nog niet eerder op deze bijzondere plek was, moet als ‘inburgering’ zeker eens langsgaan. Fotograaf Kick Spaargaren was het afgelopen weekend ‘op de Tuin’ in het Aalsmeerse Centrum en maakte een serie prachtige foto’s. De geschiedenis van de tuinbouwhistorie is ‘vast gegeven’ van het mooie museum, maar buiten verandert alles per seizoen. Daarom is het de moeite waard om van tijd tot tijd even te kijken. Bovendien worden er regelmatig activiteiten georganiseerd en gaan de dorpswandelingen er van start. Het zomerseizoen geeft kleur, geur en smaak! Van uitbundig bloeiende zomerbloemen op dit moment op weg naar de nazomer met het begin van de fruitoogst. Dan ook staan dahlia’s in volle bloei, een van de eyecatchers van de Historische Tuin. Nu nog even genieten van alles dat de zomer te bieden heeft aan bloei en gewas. Dat doen mensen, maar insecten ook, die doen zich te goed aan allerlei ‘smakelijke’ nectar. Kijk en beleef de Tuin! Voor info kijkt u op www.historischetuinaalsmeer.nl.

Ook insecten bezoeken graag de Historische Tuin. (fotografie: www.kicksfotos.nl)