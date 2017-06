Ontvangst met rozen bij Historische Tuin

Aalsmeer – Het Flower Festival nadert. Bij de zes locaties wordt al hard gewerkt aan mooie bloemenpresentaties. De Historische Tuin in het Centrum is één van de locaties, waar zaterdag 17 en zondag 18 juni van alles te doen en te zien zal zijn. De toegang naar het tuinbouwmuseum bij het Praamplein is al vrolijk opgesierd met grote manden met rozen. En deze kleurige ontvangst heeft te maken met de rozententoonstelling ROOOZ, die hier dit weekend bezocht kan worden.

Workshops en demonstraties

De bezoekers mogen in de kassen van de Historische Tuin zelf op zoek naar historische, geurende rozen en verder duiken in het verleden, heden en de toekomst van Aalsmeer. Ook het bijwonen van een veilsessie (zelf bloemen kopen op de oude veilingklok) behoort tot de mogelijkheid en er zijn allerlei workshops, waaronder creatief handletteren met bloemen. Tevens wordt deze dagen demonstraties stekken van kamerplanten gegeven.

Hana Ike Battles

Spectaculair worden vast en zeker de Hana Ike Battles: Korte wedstrijden waarin arrangeurs en bloemsierkunstenaars het tegen elkaar opnemen met als doel een groots bloemstuk te maken. Twee Japanse specialisten komen voor het festival over om deze boeiende combinatie van bloemsierkunst en entertainment te laten zien.

Livemuziek

Het Flower Festival op de Historische Tuin wordt muzikaal opgeluisterd op zaterdag door de Aalsmeerse feestband Ten Beers After en op zondag komt zangeres en songwriter Saskia Vreeswijk met haar band optredens verzorgen. Beide dagen is de livemuziek vanaf ongeveer 12.00 uur. Kijk voor meer informatie over alle activiteiten, locaties, etc. op www.flowerfestival.nl.

Foto: Prachtige manden met rozen nodigen bezoekers uit om de Historische Tuin te bezoeken. Foto: Anton Temme