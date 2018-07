OBS Kudelstaart en De Brug winnen ‘Bouw een bootje’

Aalsmeer – De Westeinder Water Week is donderdag 5 juli van start gegaan met de activiteit ‘Bouw een bootje’ voor de groepen zeven van alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart. Ruim 400 kinderen namen deel en gingen onder leiding van medewerkers van Royal De Vries scheepsbouw aan de slag met hamers en lijmpistolen.

Behouden vaart

Ondanks de warmte is hard gewerkt door alle jongens en meisjes. Nadat de praampjes versierd en geverfd waren, werden ze te water gelaten en nagenoeg alle bootjes hadden een ‘behouden vaart’. Enkelen maakten water, maar gelukkig was het prachtig weer en was even zwemmen een heerlijke vorm van afkoeling. Het ‘Bouw een bootje’ is uiteindelijk gezamenlijk gewonnen door OBS Kudelstaart en De Brug.

Rondvaart en watertoren op

De leerlingen hebben een prachtige en actieve dag beleefd. Naast timmeren stonden ook allerlei beach- en watersporten klaar. Er was beachhocky en beachvolleybal en de jongens en meisjes maakten kennis met zeilen en suppen. Ook hebben ze een rondvaart gemaakt over de Westeinderplassen en is de watertoren beklommen.

Eredivisie Zeilen en Aquapalooza

Vandaag, vrijdag 6 juli, start de drie dagen durende Eredivisie Zeilen op de Westeinder. Vijftien zeilteams gaan met elkaar het gevecht op het water aan in strijd om de begeerde landstitel. De prijsuitreiking van deze derde ronde (de Eredivisie is gestart in Almere en is daarna verzeild in Roermond) is zondagmiddag 8 juli op het Surfeiland. In de ‘kom’ hier kan vanavond vanaf 18.00 uur aangemeerd worden voor een gezellig samenzijn (Aquapalooza). Er zijn het hele weekend nog tal van andere (doe)activiteiten op het water. Kijk hiervoor op www.westeinderwaterweek.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl