NO JOKE op 7 april met Wolter Kroes!

Aalsmeer – Na de succesvolle Christmas Edition is het weer tijd voor een reguliere editie van NO JOKE. Het bestuur (tevens het bestuur van de Feestweek, bestaande uit voorzitter René Martijn, secretaris Dorine Strampel-Been, penningmeester Roland Hofman, en overige leden Ruben Piet, Dave Strampel en Jelle Ruesink) heeft wederom een prachtige line-up geboekt voor dit spektakel dat plaatsvindt op 7 april in Studio’s Aalsmeer.

Niemand minder dan Wolter Kroes bijt dit keer het spits af. Hij treedt om 23.00 uur op in The Big Apple. Wolter heeft veelvuldig in de feesttent gestaan, maar dat is al weer even geleden. Na hem volgen Het Feestteam, Captain Jack, Het Meezingteam en De Lawineboys en als hekkensluiter is er een ruim anderhalf uur durend optreden van Klubbheads, een Nederlands productieteam van dancemuziek.

“Dat wordt een fantastisch feest tot in de late uurtjes.” Aldus Jelle Ruesink. Hij vervolgt: “Maar ook in de tweede ruimte Downtown hebben we een top-act geboekt; Piano & Co. Zij spelen live muziek op verzoek. Onze huis DJ Joost zal overigens op deze avond ook diverse sets laten horen.”

Kaartverkoop en website

Stichting NO JOKE maakt vandaag de line-up bekend via alle media en vanaf 10.00 uur gaat dan ook de kaartverkoop van start. Op www.No-Joke.nl kunnen toegangskaarten worden aangeschaft à 22 euro 50 per persoon, inclusief servicekosten, exclusief transactiekosten. De minimale leeftijd is 18 jaar. Ook kunnen er kaarten worden gekocht bij Primera in Oost, hetzij iets duurder in verband met een fee. Er zal in de Studio’s catering aanwezig zijn, garderobe en parkeren is tegen betaling.

Jelle tot slot: “Kom zoveel mogelijk op de fiets en kom op tijd. De deuren gaan open om 20.30 uur en NO JOKE duurt zeker tot 03.00 uur. Wij, en al onze vrijwilligers, hebben er in ieder geval weer zin in. Kijk even op onze Facebookpagina om de foto’s van afgelopen edities te aanschouwen en op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes. Graag tot ziens op 7 april”