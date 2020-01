NK Atletiek Indoor: Goud Steven, brons Sophie

Aalsmeer – Dit weekend vonden in Apeldoorn de Nederlandse Kampioenschappen Indoor voor junioren (U14 en U16) plaats. Voor Atletiek Vereniging Startbaan Amstelveen deden negen junioren mee, waarvan drie uit Aalsmeer (Sophie Lucas, Marciano Verzijden en Steven Waasdorp).

Op zaterdag 25 januari kwamen de Aalsmeerse junioren van AV Startbaan aan de start. Steven begon al om 9 uur met inspringen bij het polsstokhoogspringen. Voordat hij eindelijk ging springen was het al 11 uur en ondertussen waren er ook andere junioren bezig. Marciano sprong bij het verspringen heel goed en miste op twee plaatsen na de finale.

Steven begon dan eindelijk om 11 uur met zijn aanvangshoogte. Door het verkeerd uitzetten van zijn aanloop ging het daar al bijna mis. Gelukkig en door ingrijpen van zijn trainer haalde hij zijn derde poging over 1.90 meter wel. Wat daarna volgde was heel knap. Hij sprong foutloos tot aan zijn persoonlijk record van 2.25 meter, moest daarna een extra poging doen op 2.30 meter en sprong uiteindelijk bijna foutloos door tot een hoogte van 2.40 meter. Hiermee sprong hij weer een persoonlijk- en clubrecord en werd hij Nederlands Kampioen. Dit alles na een wedstrijd van bijna 3 uur.

Inmiddels was het lunchtijd, maar de junioren gingen gewoon door. Sophie begon aan de kwalificatie van het verspringen. Met een sprong naar 4.43 meter plaatste zij zich vrij eenvoudig als tweede voor de finale later op de dag. Tijdens het verspringen van Sophie plaatste Marciano zich voor de halve finale van de 60 meter sprint. Marciano liep tussendoor nog de 600 meter. In zijn serie liep hij in een heel hoog tempo naar een nieuw persoonlijk record van 1.50 minuten. Hij miste daarmee op 0.7 seconden het podium, maar werd toch mooi vierde van Nederland.

Marciano haalde als achtste de finale van de 60 meter sprint, althans dat dacht iedereen. Hij werd echter derde in zijn serie en moest daardoor de finale missen. Uiteindelijk toch nog negende van Nederland! Sophie moest na vertragingen bij de loopnummers (meer dan 45 minuten) nog de halve finale van de 60 meter sprint lopen. Dat liep uit op een drama. Eén serie ging goed, maar bij de twee volgende series ontbrak de tijdmeting. Na lang wachten moest er worden overgelopen, maar alleen voor deze series. Het resultaat was slechte tijden en veel meisjes die hierdoor hun gedroomde finale misliepen, ook Sophie. Teleurstellend voor Sophie en een aantal meisjes die twee keer moesten lopen, zonder degelijke warming-up en daardoor feitelijk kansloos waren. Heel jammer!

Brons voor Sophie Lucas. Foto: Victor Waasdorp

Sophie herpakte zich na de teleurstelling in de halve finale 60 meter sprint bij de finale verspringen. Na twee sprongen stond ze op de vierde plaats met een afstand van 4.30 meter. Een voetje naar voren kon wellicht helpen haar dichter bij de balk te brengen dacht haar trainer. Wat niemand voor mogelijk hield, maar wel hoopte, deed Sophie, een super sprong over 4.57 meter (dik persoonlijk record) en ze stond opeens tweede. Helaas sprong nog één meisje verder in de derde en laatste poging, maar dat kon de blijdschap bij Sophie niet meer wegnemen, derde van Nederland en een mooie bronzen medaille. Een mooi NK voor de Aalsmeerse atleten van AV Startbaan.

Foto Victor Waasdorp: Goud voor Steven met polsstokhoogspringen.