Nieuwtjes van de kinderboerderij

Aalsmeer – Het is stil bij Boerenvreugd. De kinderboerderij is gesloten. Er is geen bezoek, geen spelende kinderen en het winkeltje is dicht. De beheerders en dienstdoende vrijwilligers verzorgen de dieren. Zij voeren, en knuffelen de dieren en maken de verblijven schoon. De dieren bezorgen de verzorgers regelmatig een glimlach op hun gezicht!

Zoon en dochter voor Lobke

Zo waren de vrijwilligers zaterdag 21 maart op de boerderij aan het voeren toen ‘s middags Nubische geit Lobke beviel van een zoon en een dochter. De kleintjes maken en het goed en met het mooie lente weer kunnen ze hopelijk gauw naar buiten.

Op bezoek in de stolp

In de stolp was toch nog onverwacht bezoek! Schaap Sascha is met haar drieling de boerderij aan het verkennen. De kleintjes ontdekken het terrein en de andere dieren. Het gezin bracht ook een bezoek aan de stolp.

Diva Bloem

Ouessant schaap Bloem is het kleinste schaapje op de boerderij. Deze dame moet eerdaags ook bevallen en daarom gaat ze ’s nachts op stal. Bloem weigerde afgelopen weekend naar de stal te lopen en dragen was ook geen optie want dat wilde ze niet. De beheerders hebben haar toen maar in de bolderkar geplaatst. Zo kon diva Bloem met de taxi van de wei naar de stal. Er wordt nu al uitgekeken naar haar kleintje(s). Het zal vast niet lang meer duren!