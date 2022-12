Nieuwjaarsplons in het Oosterbad

Aalsmeer – Het kan en mag weer: de traditionele Nieuwjaarsduik wordt – na twee jaar Noordzeewater uit een blik – weer in het echt georganiseerd. Zo ook in het gezellige Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade. Om 13.30 uur gaan de deuren op zondag 1 januari open gaan en dan is het altijd weer een oergezellige bijeenkomst van bekenden die elkaar op het terras de beste wensen geven. Even voor tweeën doen de sportieve durfallen mee aan de warming-up om vervolgens om klokslag 14.00 uur het koude Oosterbadwater in te plonzen. Daarna zijn er natuurlijk de heerlijke snert en warme chocolademelk om weer lekker op te warmen.

Kom gezellig naar het Oosterbad om te plonzen, te kijken, aan te moedigen en te genieten. Na de duik sluiten de deuren van het natuurzwembad weer tot half mei 2023 wanneer het 95e Oosterbadseizoen weer van start gaat. Blijf op de hoogte van het laatste Oosterbadnieuws via www.hetoosterbad.nl, Facebook en Instagram.

Foto: Nieuwjaarsplons in 2020. Foto: www.kicksfotos.nl