Nieuwe mestput voor Boerenvreugd

Aalsmeer – Al jaren legen de medewerkers van kinderboerderij Boerenvreugd de mestbak op de zandwei met de hand. Een zware klus en bij de boerderijmedewerkers niet een van de favoriete werkzaamheden.

Gelukkig is daar nu verandering in gekomen. De mestbak was oud en aan vervanging toe. Met het plaatsen van de lang verwachte nieuwe mestput zal het legen niet meer met de hand hoeven te gebeuren en dat scheelt veel zwaar werk.

De oude mestput wordt leeg geschept.

Vanaf nu zal een vrachtwagen de mestput legen. Een enorme vooruitgang. De nieuwe mestput heeft een plekje gekregen bij de oude ingang. De oude mestbak wordt nog weggehaald. Hierdoor komt er op de zandwei meer ruimte voor de geiten en de schapen.