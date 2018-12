Nieuw: Shoot & Save Beachevent

Aalsmeer – Op zondag 13 januari, het laatste weekend van de voetbalwinterstop, vindt er een nieuw evenement plaats. Het Shoot & Save Beachevent, speciaal voor jeugdkeepers, en uniek in Nederland.

In dit toernooi gaan jonge doelmannen van amateurclubs én profclubs de strijd met elkaar aan. In een 1 tegen 1 duel mag er op alle mogelijke manieren bij elkaar gescoord worden. En een hobbelige zandondergrond maakt dit extra spannend. De keeper met de beste saves en de mooiste goals wordt aan het eind van de dag bekroond tot Shoot&Save Beachkampioen!

Het toernooi wordt georganiseerd door de 19-jarige Kudelstaarter Marijn van Wandelen, keeper in het eerste van SV Argon en werkzaam als keeperstrainer bij Keepersschool Berkelaar. Na 3 jaar RKDES heeft hij nu de jeugdkeepers van FC Aalsmeer, KDO en Legmeervogels onder zijn hoede.

Vanuit zijn opleiding Sportmanagement & Ondernemen op de Hogeschool van Amsterdam is Marijn twee werkdagen te vinden bij erkend leerbedrijf The Beach Aalsmeer, die met haar fraaie indoor strand-faciliteiten dit evenement mogelijk maakt.

Drijfveer

Eerder dit jaar organiseerde deze ras-keeper, als HvA-student de G-clinic bij Only Friends ook namens Keepersschool Berkelaar. Nu heeft hij dankzij deze samenwerking met The Beach zijn zinnen gezet op een nieuw evenement voor keepers. “Het mooie van deze opleiding en dit leerbedrijf is dat je de vrijheid krijgt om de dingen te doen waar je passie, je hart en dus ook je kracht ligt,” zegt Marijn van Wandelen. “Het bezorgen van deze leuke en unieke keeperservaringen aan zoveel mogelijk kinderen is mijn grote drijfveer.’

Supertrots

Glenn Berkelaar, eigenaar van de gelijknamige keepersschool en keeperstrainer in de jeugdopleiding van FC Utrecht, zegt er het volgende over: “De keepersschool wordt alsmaar groter. Met name door de samenwerkingen met 13 clubs en de jaarlijkse stages en transfers naar profclubs van zo’n 8 tot 10 jeugdkeepers. Dat zijn sleutels tot succes. Daarnaast de evenementen verzorgd door Marijn zijn fantastisch voor de keepersschool, daardoor ben ik supertrots op hem!”

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar om mee te doen aan de eerste editie van het Shoot&Save Beachevent. Inschrijven kan via www.keepersschoolberkelaar.nl of per mail naar keepersschoolberkelaar@gmail.com.Twijfel niet, schrijf je snel in zodat je deze onvergetelijke dag in The Beach niet hoeft te missen!