Naar ziekenhuis na ongeval bij manege

Aalsmeer – Zaterdag omstreeks vijf uur in de middag is bij een manege aan de Mr. Jac. Takkade iemand gewond geraakt in een van de weilanden.

Een omstander meldde dat iemand een trap van een paard heeft gehad en daarbij gewond is geraakt. Hulpdiensten hebben het slachtoffer in het weiland geholpen.

Een shovel bracht uitkomst om het slachtoffer vanuit het weiland naar de ambulance te krijgen. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd.

Foto’s: VTF