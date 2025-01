Muzikaal het jaar in met Jazz aan de Amstel

Uithoorn – Het is zondag 19 januari weer zover, een nieuwe editie van Jazz aan de Amstel in Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11, Uithoorn, van 15.30 tot 18.00 uur. Toegang is slechts € 7,50. Kaarten zijn alleen verkrijgbaar bij binnenkomst. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang.

Gezellige en muzikale middag

Singer/songwriter en presentatrice Shyla Zoet neemt liefhebbers mee in een gezellige en muzikale middag, waarbij onder het genot van een hapje en een drankje kan worden genoten van bekende jazzstandards, eigen songs, evergreens en popmuziek. Deze keer zijn naast de band/ritmesectie, bestaande uit Joos van Leeuwen, Mark Haanstra, Jeroen Molenaar. Saxofonist/zanger Jonny Boston en zanger/gitarist Kamiel Kluft, te gast.

Actief in de muziek

Kamiel Kluft is vanaf jongs af aan actief in de muziek. Hij was 7 jaar toen hij begon met gitaarspelen. Niet veel later ging hij hier ook bij zingen. Sindsdien heeft Kamiel altijd veel opgetreden en met verschillende artiesten gewerkt, zoals met Thomas van Luyn en Acda & de Munnik. Sinds 15 jaar zingt en speelt hij ook in de Nederlandse coverband ‘Never the Same’. Hiermee treedt hij op in de omgeving van Uithoorn.

Jonny Boston is een Britse saxofonist en zanger, die zijn sporen al meer dan verdiend heeft in binnen- en buitenland. Zo trad hij op met bekende artiesten en bands als The Pasadena Roof Orchestra, Roy Hargrove en Jamie Cullum. Daarnaast won hij in 1993 de Yorkshire TV Young Jazz Player award. In 2011 startte Jonny een jazz gospel kwartet genaamd ‘Jonny & the jazzuits’. Hiermee heeft hij meerdere singles en albums mee opgenomen en treedt hij verschillende festivals en poppodia op, zoals het Breda Jazz.

Entertainer in hart en nieren

Gastvrouw, presentatrice en zangeres Shyla Zoet is een muzikaal entertainer in hart en nieren, die bekend staat om haar warme stemgeluid en haar indrukwekkende podiumpresentatie. Ze heeft een breed muzikaal repertoire dat reikt van jazz en pop tot soul en eigen composities.

Naast haar optredens met vele nationale en internationale artiesten is Shyla een inspirerende muziek-docente die zang- en pianolessen geeft in haar eigen studio in Uithoorn. Daarnaast brengt ze haar eigen muziek uit. Dit resulteerde in 2005 in haar album ‘Come Lounge With Me’ en in 2015, haar tweede album genaamd ‘Listen 2 Me’ onder de naam Sweet & Co. Zij schreef en produceerde dit album samen met pianist en producer Joos van Leeuwen, die ook dit keer zijn vertrouwde plek achter de piano zal innemen. Haar nieuwste single genaamd ‘Prisoners’ is te vinden onder haar eigen naam Shyla Zoet op alle bekende streamingsdiensten zoals Spotify.

Shyla’s liefde voor muziek en haar vermogen om een persoonlijke connectie te maken met haar publiek maakt haar de onmisbare kracht achter Jazz aan de Amstel. Als gastvrouw en zangeres brengt ze niet alleen structuur en gezelligheid, maar ook een flinke dosis muzikaal talent naar de concerten. Haar optredens zijn altijd een feestje voor de oren en een warm welkom voor alle bezoekers.

