Musicalconcert Brassband Concordia Vinkeveen

Vinkeveen – Zaterdag 11 november jl. heeft Brassband Concordia uit Vinkeveen, onder leiding van dirigent Thomas Eveleens, een concert gegeven met medewerking van zangeres Roos van der Waerden en het kinderkoor van basisschool De Schakel. Deze avond stond in het teken van muziek uit bekende musicals. Voor een uitverkochte zaal opende de Brassband met het instrumentale nummer “Big Spender”. Dit is lied geschreven voor de musical Sweet Charity, voor het eerst opgevoerd in 1966. Nadat het publiek welkom was geheten werd “Mamma Mia!” gespeeld, een West End-musical gebaseerd op de liedjes van de popgroep ABBA. Daarna soleerde Eveline van der Horst op Flügel in “Concerto de Aranjuez”. Dit nummer is o.a. bekend uit de Britse tragikomische film “Brassed Off”, een film over het leven in een typisch Noord-Engels mijnwerkersstadje na de grote sluitingen van de koolmijnen. Het verhaal draait om de leden van de brassband van de mijn, waarbij de sluiting van de mijn meteen het einde betekende van hun sociaal muzikale leven.

Jubilaris

Hierna was het tijd om een jubilaris in het zonnetje te zetten. Rinus Borst kreeg voor zijn 70 jaar lidmaatschap de vergulde speld met 3 zirkonia’s opgespeld. Daarbij kreeg hij tevens te horen dat hij tot erelid van de vereniging is benoemd, een blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid en vrijwilliger. Het concert werd vervolgd met de “Rogier van Otterloo Medley” met nummers uit de Nederlandse musical “Soldaat van Oranje”. Deze musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Nederlandse verzetsstrijder Erik Hazelhoff Roelfzema. Hierna werd een nummer opgevoerd uit de musical “The Sound of Music” tezamen met de musicalzangeres Roos van der Waerden en het kinderkoor. Meer over dit concert leest u woensdag 15 november in de Nieuwe Meerbode