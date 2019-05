Mooie herdenking in gemeentehuis

Aalsmeer – In het gemeentehuis vond dit jaar op zaterdag 4 mei de Nationale herdenking plaats. Dit vanwege de restauratie van het gemeentehuis en eigenlijk was dit best een geluk. Het was inschikken in het overvolle gemeentehuis, waar 200 neergezette stoelen niet genoeg waren, maar de aanwezigen zaten droog. In Kudelstaart en Oosteinde moesten namelijk net voor aanvang van de plechtigheden de paraplu’s open geklapt worden voor een behoorlijke pittige bui.

De muziek in het gemeentehuis werd verzorgd door Aalsmeers Harmonie. Zonder dirigent Maron Teerds, die vanwege autopech had moeten afbellen. Een lid van de muziekvereniging heeft de leiding op zich genomen en met verve. Het einde van de plechtigheid verliep een beetje rommelig. Het zesde couplet van het Wilhelmus van Nassouwe werd vergeten, maar misschien is dit niet eens opgevallen. Trompetter Martijn van Dam verdient een compliment. Het taptoe signaal voor de algemene stilte was foutloos.

Er werden gedichten voorgelezen door leerlingen van groep 8 van de basisscholen Triade Zuid en Hornmeer, kinderburgemeester Hannah las de brief voor die haar overgrootopa in 1938 schreeft aan zijn zus in het buitenland en er was een mooie speech van burgemeester Gido Oude Kotte. Hij ging in op het leven in vrede en vrijheid. In Nederland zo normaal, maar niet vanzelfsprekend. Vreedzaam leven in een vrij land is een groot goed. Onverschilligheid ligt op de loer, maar vrijheid, tolerantie en respect mogen niet verdwijnen, maar moeten gekoesterd worden.

De kransen werden vervolgens opgehangen door burgemeester Gido Oude Kotte met Ronald Fransen van de gemeenteraad, veteranen namens de stichting 4 en 5 mei en afgevaardigden van de OVAK namens de ouderen van Aalsmeer. Assistentie werd verleend door scouts van Scouting Wiol & Willem Barendsz. Daarna kregen de aanwezigen de mogelijkheid om bloemen neer te leggen en even stil te staan bij de Tweede Oorlog die meer dan 10.000-den mensen het leven heeft gekost. Al met al een andere herdenking dan anders, maar evenzo respectvol en mooi om zo met elkaar stil te staan bij oorlog en vrijheid.