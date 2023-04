Midgetgolf: Negen holes in one voor Sonja Kluver

Aalsmeer – Zaterdag 22 april vertrokken zes leden van de Aalsmeerse midgetgolfclub naar de baan van de Duinholers in Baarn. Een van de moeilijkere banen in het district west. Na twee niet gespeelde wedstrijden, die nog ingehaald moeten worden, werd ook deze dag de wedstrijd ingekort tot twee ronden.

Een hele goede wedstrijd speelde Ton Silvius, een rondje van 37 en 38. Hij had de derde ronde al wel gespeeld en die was 39. Een puik resultaat op de moeilijke banen van Baarn. Ook Sonja Kluver kon trots zijn, zij had de meeste holes in one (negen) van alle deelnemers. De eerste punten zijn binnen in deze competitie.

Dit was wedstrijd vier in de cyclus en de derde wedstrijd was twee weken geleden in Boskoop. Daar konden de Aalsmeerders geen potten breken en werden laatste. Volgende week gaat de wedstrijd in Heerhugowaard ingehaald worden. Dat is ook een korte baan, net als in Boskoop. De Aalsmeerders zullen aan de bak moeten om hier punten te scoren.