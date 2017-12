Mevrouw Brands 100 jaar!

Aalsmeer – Mevrouw Brands-Bruseker vierde op 20 december haar 100ste verjaardag in Zorgcentrum Aelsmeer waar zij woont. Loco-burgemeester Ad Verburg kwam haar feliciteren en bloemen brengen namens het gemeentebestuur.

Hij werd vrolijk door haar in het Duits begroet, maar mevrouw Brands spreekt nog steeds meerdere talen vloeiend. Zij vertelde 100 uit tegen de loco-burgemeester. Van oorsprong Amsterdamse woont zij al vele jaren met plezier in Aalsmeer.

Ze vertelde heel tevreden te zijn over het zorgcentrum. Het zijn aardige mensen en er wordt goed voor haar gezorgd. Vanuit haar kamer heeft ze prachtig uitzicht over de Ringvaart. Bovendien woont ze in de buurt van haar kinderen en kleinkinderen die regelmatig langs komen en ook op haar verjaardag aanwezig waren.

Ondanks haar leeftijd is mevrouw Brands nog steeds op en top een dame, spontaan en heel hartelijk. Bij zijn afscheid kreeg de heer Verburg een dikke zoen.