Shantyavond in De Spil met De Marconisten

Kudelstaart – Op zaterdag 28 maart organiseert Shantykoor De Marconisten uit Leimuiden haar jaarlijkse Marconisten-concert voor liefhebbers, vrienden en belangstellenden van shanty- en zeemansliedjes!

Het is alweer voor de elfde keer in successie dat dit concert plaatsvindt, maar dit keer wel op een geheel nieuwe locatie, namelijk: De Spil aan de Spilstraat 5 in Kudelstaart.



Het belooft weer een feestelijke shanty-avond te worden met ruimte voor nieuwe zeemansliederen, maar ook voor verzoeknummers en natuurlijk nummers uit het reeds bestaande repertoire. Voor de muzikale ondersteuning zorgen Theo van der Hoorn, Ton Krijger en Corry van der Neut op accordeon, Beatrijs van Pelt op viool, Desiree Muurling op fluit, en Willem de Vries op percussie.



De zaal is open vanaf 19.30 uur en het concert start om 20.15 uur. De presentatie bestaat uit twee delen met halverwege een pauze inclusief een tombola. Met de loten, die tijdens de pauze verkocht worden, zijn mooie prijzen te winnen.

De toegangsprijs is 10 euro per persoon, inclusief koffie of thee voor aanvang van het concert. Toegangskaarten zijn te reserveren via:: 06-13945018 of per e-mail: bericht@shantykoordemarconisten.nl. Vrienden hebben op vertoon van hun lidmaatschapskaart gratis toegang voor twee personen. Aanbevolen wordt om kaarten tijdig aan te vragen, want vol is vol.