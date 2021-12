Lichtjesmiddag op speelplein aan Hengelpad

Kudelstaart – Het speelplein aan het Hengelpad kan wel wat vrolijkheid gebruiken! Het is nu vooral veel steen en oude speeltoestellen, maar daar willen buurtbewoners graag verandering in brengen. Met een aantal is een werkgroep gestart om mee te denken over het opknappen van het speelplein. Het lijkt de bewoners leuk om er natuurlijke materialen voor te gebruiken en ook meer groen.

Maar voor aanvang van deze vernieuwing wil de werkgroep de buurt meer samen brengen en organiseert daarom een lichtjesmiddag. Er is al een mooie grote kerstboom met lampjes op het midden van het plein neergezet. Het ziet er al super uit, maar om het nog gezelliger te maken, trakteren de leden van de werkgroep op zaterdag 11 december vanaf 15.00 uur op koffie en warme chocolademelk met wat lekkers erbij. Verder worden diverse spelletjes voor de kinderen georganiseerd en hiermee zijn leuke prijsjes te winnen. De leden van de werkgroep zijn deze middag natuurlijk ook zelf aanwezig voor ideeën of vragen van buren over het speelplein.

“Zet zaterdag 11 december in je agenda en kom gezellig langs”, aldus de uitnodiging van de werkgroep voor alle bewoners rond het Hengelpad. Nadrukkelijk wordt wel gevraagd om de corona-maatregelen die van toepassing zijn na te leven.

Er is ook een facebook pagina: Speelplein Hengelpad Kudelstaart. Hier worden alle geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de vorderingen.