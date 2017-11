Lezing over de Oude Hollandse Waterlinie

De Ronde Venen – We kennen de Stelling van Amsterdam, de Grebbelinie, wellicht de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de IJssellinie. Maar de Oude Hollandse Waterlinie was de eerste in deze reeks.

Het heeft lang geduurd voordat deze linie in de belangstelling kwam te staan. Waarom wel belangstelling voor de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie en niet voor de Oude? In het landschap is er weinig van te zien, dus ging Hans van Kessel naarstig op zoek naar sporen. We kunnen nu een aantal plaatsen met enige zekerheid aanwijzen. In zijn verhaal gaat hij onder meer terug naar de zeventiende eeuw.

Opmars

De Fransen kwamen in november. Vanuit Utrecht, dat op 21 juni was veroverd, vielen ze het gebied binnen. Vanuit Nieuwer ter Aa konden ze op 4 november 1672 via de Ter Aase Zuwe Demmerik bereiken. Daar werd ter hoogte van het huidige café De Schans kwartier gemaakt. De opmars liep van Vinkeveen naar Waverveen. Vervolgens naar Botshol, Baambrugge en Abcoude. Ter hoogte van het huidige (toen nog niet bestaande) Fort Nigtevecht werd Nigtevecht binnengevallen.

Hoe heeft het zover kunnen komen dat Waverveen, Botshol, Baambrugge, Abcoude en Nigtevecht onder de voet werden gelopen? Op deze en andere vragen rond de waterlinie geeft Van Kessel zijn antwoorden.

Inmiddels is er ook een stichting OHW. Er loopt een OHW-wandelpad door de gemeente De Ronde Venen. De lezing is op donderdag 16 november en begint rond 20.45 uur na de algemene ledenvergadering van de historische vereniging De Proosdijlanden, in de Oudheidkamer aan de Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht.