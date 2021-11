Langs de deuren voor Sint Maarten

Aalsmeer – Met een mooie lampion in de hand gingen donderdag 11 november veel kinderen in Aalsmeer en Kudelstaart langs de deuren voor het Sint Maarten feest. Na het aanbellen werd een liedje gezongen en dit werd beloond met een traktatie, meestal met snoep maar soms ook met fruit.

Uiteraard werd rekening gehouden met corona en werd gepaste afstand gehouden. Ook gingen kinderen niet in grote groepen langs de deuren, maar in twee, drie of viertallen. In Kudelstaart wordt jaarlijks een Sint Maarten opkomst gehouden in de kerk, maar besloten was om dit niet door te laten gaan.

Misschien dus iets soberder, maar de kinderen hebben evenveel plezier beleefd aan hun ontmoetingen en genieten nog zeker enkele dagen van hun goed gevulde tas met lekkers.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen