Landschapsfotograaf Bas Meelder komt naar Aalsmeer!

Aalsmeer – Op maandagavond 12 maart organiseert Fotogroep Aalsmeer een lezing over landschapsfotografie. Deze lezing wordt verzorgd door niemand minder dan Bas Meelker, één van Nederlands toonaangevende landschapsfotografen.

Intense kleuren

De uit Groningen afkomstige Meelker werkt full-time als professioneel landschapsfotograaf. Zijn werk wordt internationaal geroemd om zijn dramatische impact, met een combinatie van intense kleuren en composities. Onder zijn klanten zijn gerenommeerde merken zoals National Geographic, Wereld Natuur Fonds, Canon, Roots Magazine en verschillende bekende reclame- en communicatiebureaus. Ook is zijn werk regelmatig te zien in boeken, tijdschriften, kranten en op internet. Bas Meelker heeft in 2011 zijn eerste boek over landschapsfotografie gepubliceerd. Ook levert hij regelmatig een bijdrage aan nationale en internationale fotografie magazines.

Inspirerende beelden

Als spreker geeft Bas regelmatig presentaties in heel Nederland en in het buitenland waarbij hij zijn publiek weet te boeien met zijn inspirerende beelden en zijn passie. Bas’ workshops staan bekend als boeiend en leerzaam, waarbij het delen van kennis in een inspirerende omgeving centraal staat. Zijn workshops staan nationaal en internationaal hoog aangeschreven en zijn veelal snel volgeboekt.

Fotogroep Aalsmeer is dan ook zeer verheugd dat Bas Meelker naar Aalsmeer wil komen en nodigt fotografieliefhebbers en andere belangstellenden dan ook van harte uit deze avond bij te wonen.

De lezing vindt op maandagavond 12 maart plaats bij het Boerma Instituut aan de Legmeerdijk 227. Aanvang 19.30 uur. Toegangskaarten kosten 10 euro en zijn te reserveren via info@fotogroepaalsmeer.nl

Foto Credits: Bas Meelker