Kloosterhof houdt weer rolstoel vierdaagse

Aalsmeer – De bewoners van zorgcentrum ’t Kloosterhof in de Clematisstraat gaan dit jaar voor de tweede keer meedoen aan de rolstoel vierdaagse. Deze vindt plaats van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 juli.

Het aantal deelnemers verschilt wat per dag en ligt tussen de 16 en 20 rolstoelers, exclusief begeleiders. Totaal gaan dus zo’n veertig mensen vier dagen lang sportief Aalsmeer ontdekken. De start is dagelijks om ongeveer 13.30 uur. Er wordt maximaal 5 kilometer gelopen door iedere keer een ander deel van Aalsmeer. Onderweg is er koffie, thee en frisdrank.

Op de laatste dag worden de deelnemers feestelijk opgewacht met gladiolen, een lady speaker en muziek. Uiteraard zijn belangstellenden van harte welkom.

Na het hopelijk grootse onthaal gaan de deelnemers aan de borrel met een hapje en wordt er een gezellig feestje van gemaakt.

Foto: Bloemen vorig jaar juli voor de deelnemers aan de eerste rolstoel vierdaagse van ’t Kloosterhof.