Kinderkoorproject onder leiding van Marit Enthoven

Aalsmeer – In samenwerking met muziekcentrum N201 in Aalsmeer organiseert Marit Enthoven (22) een kinderkoorproject voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar oud.

Marit zit in haar afstudeerjaar van de opleiding docent muziek aan het conservatorium van Amsterdam en dit koor zal als afstudeerproject dienen voor de Aalameerse. Door dit project, waar voornamelijk popmuziek gezongen gaat worden, maken de kinderen kennis met het samen zingen en hoe leuk dat is!

Het project bestaat uit twaalf repetities, die wekelijks zullen plaatsvinden op vrijdagmiddagen van 16.00 tot 17.00 uur. Uiteraard zal er een concert volgen, waarbij de kinderen kunnen laten horen waar ze voor geoefend hebben. De eerste repetitie is op 4 maart in N201 Aalsmeer aan de Zwarteweg.

Houdt uw kind ook zo van zingen? Meld hem of haar dan snel aan via muziekmetmarit@gmail.com. Deelname is gratis!