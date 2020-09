Kids College ruimt op!

Wilnis – Zaterdag 19 september was het World Cleanup Day. Woensdag 16 september heeft basisschool Kids College uit Wilnis hier alvast aan meegedaan. Groep 7/8 is ’s ochtends de wijk ingegaan met knijpers en vuilniszakken. In een uurtje tijd zijn er 12 volle zakken afval opgeruimd. De bosjes lagen vol met afval en troep, maar door de leerlingen ziet het er weer schoon uit. Het schoolplein en omgeving is onder handen genomen door de groepen 3 t/m 6. Nu alles weer opgeruimd is, kunnen wij weer lekker spelen! Nu maar hopen dat iedereen zijn afval in de prullenbakken gooit. Opgeruimd staat netjes!