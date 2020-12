KerstInn De Ronde Venen 2020: corona-proof en op tv

De Ronde Venen – Zie je, vooral dit jaar, op tegen de kerst en kun je wel een gezellig verzetje gebruiken? Kijk dan vooral naar de speciale tv-uitzending van KerstInn De Ronde Venen, die via RTV De Ronde Venen wordt uitgezonden op eerste kerstdag om 14.00 uur (met herhalingen op tweede kerstdag). Zo beleef je, zij het op enige afstand, toch de sfeer van de KerstInn zoals deze de afgelopen negen jaar heeft plaatsgevonden. Van 2012 tot en met 2019 (met uitzondering van 2018) werd tijdens de kerstdagen een feestelijk samenzijn gehouden in resp. Het Eet&Drink Lokaal, het bedrijfsrestaurant van Walraven, de Willisstee en het clubgebouw van Tennisvereniging Mijdrecht.

Geen verrassing

Het zal geen verrassing zijn dat er door de corona-pandemie helaas dit jaar ook geen KerstInn De Ronde Venen kan plaatsvinden. Met name voor de doelgroep van de KerstInn – iedereen die opziet tegen de feestdagen of die om verschillende redenen kerst niet kan of wil vieren met familie en/of vrienden – is dit extra zwaar. Toch heeft de organisatie alles op alles gezet om een alternatieve, corona-proof editie van de KerstInn te verzorgen.

Eigen tv-programma

Op eerste kerstdag wordt (met een herhaling op tweede kerstdag) dit jaar via RTV Ronde Venen een speciaal kerstprogramma uitgezonden, geheel in de inmiddels welbekende sfeer van de KerstInn. Zij kunnen op deze manier onze doelgroep toch optimaal bereiken en vanuit ieders eigen huiskamer kunnen alle kijkers iets van de kerstgedachte en kerstsfeer meekrijgen. Maar dat niet alleen: er zijn ook nog leuke prijsjes te winnen! Om naar de tv-uitzending te kijken, hoef je je natuurlijk niet aan te melden. Maar wil je kans maken op één van de prijzen die met onze traditionele Muzikale Kerstbingo te winnen zijn, dan is (gratis) aanmelden wel verplicht.

Hoe?

Meld je vóór vrijdag 18 december bij één van de locaties van Servicepunt De Ronde Venen via tel. 0297-58 76 00. Laat je adres en telefoonnummer via de voicemail bij hen achter, zodat jouw persoonlijke bingokaart tijdig bij je bezorgd kan worden. En extra leuk: de eerste 50 aanmeldingen ontvangen een heerlijke verrassing!



Persoonlijke kerstgroet

Wil je iemand uit gemeente De Ronde Venen een persoonlijke kerstgroet brengen? Schrijf deze dan op een kerstkaartje en deponeer deze ook vóór vrijdag 18 december in de speciaal daarvoor bestemde dozen bij één van de Servicepunten (in Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen of Wilnis).

Tijdens de uitzending zal een speciale gast regelmatig persoonlijke kerstgroeten voorlezen. Wie weet, zit die van jou er ook bij!

Omzien naar elkaar

Tevens willen we alle inwoners van De Ronde Venen vragen om in deze tijd zoveel mogelijk om te zien naar medeburgers, zowel oud als jong, alleengaand of een gezin. Juist nu, in deze uitdagende tijd vol beperkingen, is het fijn om het pure kerstgevoel te ervaren. Laat aan elkaar zien dat kerst een periode is waarin we vooral ook voor anderen klaarstaan en meeleven. Omzien naar elkaar kan op allerlei manieren: stuur een kaartje, breng een kleine attentie of maak een praatje. Of nodig iemand bij je thuis uit om gezamenlijk – binnen de overheidsrichtlijnen en op afstand – een kerstmaaltijd te gebruiken.