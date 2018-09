KCA zet de deuren open en verbindt!

Aalsmeer – Wilbert Streng – sinds mei 2018 voorzitter van de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) – zet duidelijk de deuren open voor nieuwe initiatieven en samenwerking. Verbinding is het woord dat telkens tijdens het gesprek naar voren komt. Het zoeken naar andere wegen wordt gecombineerd met het bewandelen van bekende paden. Want waarom zou je iets wat goed functioneert moeten wijzigen? Streng is een bruggenbouwer, een goede kijker en luisteraar, houdt ogen en oren wijd open en leert zo waaraan de Aalsmeerse kunstliefhebbers behoefte hebben. Dat hij daar bij de samenwerking zoekt, versterkt de positie van KCA.

Theatraal

“Toen ik twintig jaar geleden voor het eerst kennis maakte met het cultuurklimaat in Aalsmeer was ik blij verrast, er gebeurde zoveel. Ik trof een organisatie aan die zich op een unieke manier richtte op kunst en cultuur. Die theatrale wijze sprak mij zeer aan. Dat gevoel van toen moet niet verloren gaan. KCA mag best experimenteren, je moet ook uitdagingen aan durven gaan. Zo kan je er achter komen waaraan behoefte is. Maar soms lijkt het wel of Aalsmeer zich te weinig beseft wat voor een juweel het in huis heeft.

KCA biedt een podium voor mensen met goede ideeën en trekt enthousiaste mensen aan om met elkaar die ideeën te verwezenlijken. Juist voor jongeren zou KCA een enorme uitdaging kunnen zijn. De know-how van KCA moet niet onderschat worden, wij hebben een uitgebreid netwerk en met elkaar zijn wij nog tot veel meer in staat. Wij willen die olievlek groter maken, want die olievlek die is er! Een mooi voorbeeld is het ontstaan van de nieuwe werkgroep Bob & Gon – een succes dat dreigde te verdwijnen – wordt nu opgepakt door KCA. Daarom ben ik ook heel blij met de samenwerking van De Oude Veiling. Nu kunnen wij in deze prachtige ruimte een groter en breder publiek een zeer gevarieerd klassiek muziek en entertainment programma bieden.

Het seizoen 2018/2019 is zo goed als rond en de belangstelling zo groot dat wij al bijzondere artiesten hebben kunnen contracteren. Een ander voorbeeld is het Jeugd Muziek Concours, daar werken jong en oud spontaan samen. Het is mooi dat de vleugel vanuit de Oud Katholieke Kerk mee is gekomen naar De Oude Veiling. Het vergroot alleen maar alle mogelijkheden.”

Zonnige toekomst

Na een oriëntatie periode durft Wilbert Streng wel vast stellen dat hij samen met Trudy Rothe (secretaris) en Ulla Eurich (penningmeester) een boeiende en zonnige tijd tegemoet gaat. Met de gemeente zit KCA op één lijn en het contact met de werkgroepen Podiumkunst & Literatuur en Beeldende Kunst loopt perfect. “Het is ook goed dat het Cultuurpunt zich bezig houdt met muziekonderwijs. Er is een prettig contact met de scholen en je mag verwachten dat dit naar de toekomst gericht ook mooie resultaten gaat opleveren. Ook met de N201 zijn wij in gesprek, tenslotte hebben zij weer een ander netwerk.”

‘Het Stel’

Komend KCA Kunstroute weekend kan de voorzitter zijn borst behoorlijk nat maken. Het is zijn voornemen om alle deelnemende ateliers en kunstenaars op zondag per fiets te bezoeken. “Ik verheug mij zeer op de Kunstroute, die gelukkig niet beperkt blijft tot de Uiterweg. Het is goed dat KCA kunstenaars de ruimte biedt om in eigen atelier te exposeren, bovendien zien bezoekers hoe groot de diversiteit is en kunst in heel Aalsmeer leeft.”

Naast de officiële opening van de KCA Kunstroute (zaterdag 15 september om 11.00 uur locatie Otto) en de officiële opening van De Oude Veiling (om 13.00 uur) treedt Wilbert Streng om 14.00 en om 16.00 uur op! Als ‘Het Stel’ is hij samen met Lisa Kaaijk te zien en te beluisteren bij Otto (Uiterweg 94). De titel: Geluk, liefde en liederlijkheid geeft aan dat het een geestig en hilarisch optreden wordt. Een druk weekend dus voor de voorzitter, gelukkig heeft hij een elektrische fiets.

Abonnementen voor Bob & Gon

Bob van den Heuvel vervult gedurende de KCA Kunstroute een dubbelrol. Bob als kunstenaar waar hij onder andere zijn laatste en nieuwste bloemenschilderijen toont in de kas van Anneke Harting (Uiterweg 125) en Bob als gastheer van Bob & Gon. Bij hem kunnen bezoekers alle informatie krijgen over de komende theatervoorstellingen en klassieke concerten in De Oude Veiling. Tevens kunnen de laatste abonnementen worden besteld. Voor sommige voorstellingen zijn nog losse kaarten verkrijgbaar.

Janna van Zo’n

Foto: Wilbert Streng, voorzitter van KCA.