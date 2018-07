KCA Kunstroute: Wonderlijk heelal

Aalsmeer – In aanloop naar de KCA Kunstroute op zaterdag 15 en zondag 16 september beschrijft De Nieuwe Meerbode het werk van een aantal kunstenaars die in eigen atelier exposeren.

Michael Glanz: Space-balls

Michael Glanz is beslist geen debutant, maar nieuw is wel dat hij tijdens de Kunstroute exposeert in eigen huis. Wie zijn domein en atelier bezoekt begrijpt direct dat de van oorsprong Duitse kunstenaar veel van de meest uiteenlopende kleuren houdt en van geometrische vormen. Doch, zoals het een onderzoekende kunstenaar betaamt, is hij de laatste jaren aan het experimenteren. Is hij een weg ingeslagen waarin de kleuren wat minder fel zijn en ook grilliger van vorm. Zijn space-balls vormen tezamen een wonderlijk heelal. Michael heeft dus veel om te laten zien en waar kan dat beter dan in een omgeving waar hij zich thuis voelt, hij het werk kan tonen op een wijze waarin de persoonlijks toets het meest spreekt.

Michael exposeerde eerder in het gemeentehuis, ontwierp en vervaardigde de ketting van de kinderburgemeester en assisteerde Anne en Karin bij het Down-Town Ophelia project. Deze werken zijn te zien op de muur naast het voormalige Espago in de Ophelialaan.

Het adres is van het atelier van Michael Glanz is Seringenstraat 1 in het Centrum.

