Kat gered bij brand in bedrijfspand

Aalsmeer – In de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 juli is omstreeks half vier aan de Aalsmeerderweg brand ontstaan in een bedrijfsverzamelgebouw.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse om de brand te blussen. Ongeveer een uur later was de brand onder controle.

Door de uitslaande brand is flinke schade ontstaan aan het gebouw. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een aangrenzend pand.

Er is gelukkig niemand gewond geraakt. Wel heeft de brandweer een kat uit het gebouw gered. Het dier is ter controle overgedragen aan medewerkers van de dierenambulance.

Foto’s: VTF