Organisatie Scheveningen komt vuurwerk kijken!

Aalsmeer – De gehele organisatie van het Internationale vuurwerk van Scheveningen komt aanstaande zaterdag 1 september naar Aalsmeer om de vuurwerkshow bij de watertoren te bekijken.

Mike (Multi) van der Laarse, één van de organisatoren van Vuur en Licht op het Water, heeft al vele jaren zitting in de Scheveningse jury en is hiervan zelfs onlangs tot voorzitter benoemd.

Mike vindt het een eer dat de organisatie een kijkje komt nemen. “We werken al een tijdje samen. Natuurlijk leer ik als jurylid heel veel van ze. Ze hebben in Scheveningen niet één show, zoals wij in Aalsmeer, maar in twee weekenden acht vuurwerkpresentaties door verschillende landen. Aalsmeer wordt heel serieus genomen in Vuurwerkland en daar zijn we toch allemaal best heel trots op!”

Vuur en Licht op het Water start zaterdagavond 1 september om half negen met de verlichte botenshow. De stoet presenteert zich op de Ringvaart (beste kijkplaats), draait bij de Aalsmeerderbrug om vervolgens naar de Grote Poel te varen om tot slot een ‘haag’ te vormen rond de watertoren. Hier start om 23.00 uur de spectaculaire vuurwerkshow. Het vuurwerk is goed te zien op de dijk langs de Stommeerweg en Kudelstaartseweg. In Kudelstaart wordt op de Loswal een feestje ‘gebouwd’ rond het vuurwerk, waarvan vanaf deze locatie volop genoten kan worden.

Foto: www.kicksfotos.nl. De organisatie van het Scheveningse vuurwerk: Van links naar rechts Guido Venema, Vanessa van der Vaart en Björn van Dijl.