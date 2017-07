Juf Jeanette 30 jaar op de Paulusschool Abcoude

Juf Jeannette werkte per 1 juli 30 jaar op de Paulusschool in Abcoude.

In 1987 begon zij daar als groepsleerkracht. In 1999 werd zij adjunct en in 2006 kreeg zij de aanstelling tot locatiedirecteur. Vanaf 2001 runt zij de Paulusschool samen met de directeur meester Herman.

Juf Jeannette heeft altijd bijzonder veel aandacht voor kinderen, ouders en leerkrachten.

Iedere morgen staat zij enthousiast bij de ingang van de school om alle kinderen en ouders een goede morgen te wensen. Zij regelt iedere morgen met een aantal kleuters de schoolmelk voor de groepen 1 en 2. Zij is een luisterend oor voor ouders en leerkrachten. Overal heeft ze wel een oplossing voor.

Afgelopen vrijdag heeft de hele school haar 30 jarig jubileum gevierd. Zij werd tijdens het Pauluspodium, een podium waar alle groepen een optreden verzorgen, in het zonnetje gezet.

Iedereen was erg leuk versierd en vele kinderen hadden een haarband met leuke versiersels in het haar. Juf Jeannette is hier zelf ook dol op. Er werd gezongen, gedanst en toneel gespeeld. Ook hebben alle kinderen en leerkrachten een lied voor haar gezongen.