Jozefschool verrast de kinderboerderij

Aalsmeer – Afgelopen maand werd kinderboerderij Boerenvreugd verrast door de Jozefschool. Met de jaarlijkse kleding inzamelactie hadden de kinderen van de Jozefschool geld ingezameld. Met dit geld hebben zij een prachtige collectie boeken aangeschaft, die als donatie zijn geschonken aan de kinderboerderij in het Hornmeerpark.

De boeken variëren van kijkboekjes en voelboekjes tot boekjes met geluid voor de allerkleinste. Voor de wat oudere kinderen zijn er boeken met informatieve verhaaltjes. Alle boeken zijn educatief en leerzaam en hebben een link naar dieren en/of het boerderijleven. Een groepje kinderen van de Jozefschool kwam naar de kinderboerderij om de boeken te brengen.

Vrijwilligsters Daniëlle en Martine van Boerenvreugd hebben de boeken in ontvangst genomen en ze meteen een mooi plekje in de leeshoek gegeven. Zij waren heel verrast en namens de kinderboerderij gaven zij aan heel erg blij te zijn met de boeken. Educatie is belangrijk voor de kinderboerderij. Deze leuke boeken dragen daar aan bij.

Bezoekers zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in de nieuwe boeken. De vernieuwde leeshoek is te vinden in de stolp van Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan 118.