Jordy nummer één in strandracecompetitie

Kudelstaart – Met nog één race te gaan in de Topcompetitie Strandracen staat wielrenner Jordy Buskermolen in pole position voor de eindzege. In rit zeven tussen Noordwijk en Zandvoort vice versa werd de renner uit Kudelstaart afgelopen zondag tweede achter Sebastiaan Langeveld. Hij deelde daarmee zijn naaste concurrenten in het klassement een stevige tik uit. Aan een derde plaats in de slotrit op 10 februari in Renesse heeft Buskermolen genoeg om, evenals in 2017, de prestigieuze competitie te winnen. Het vertrouwen in een goed resultaat is er. “Ik heb een lastige start van het strandrace-seizoen gehad, maar het gaat de laatste weken steeds beter”, zei de renner van Team Theo Schilder aan de finish.

In de zondag verreden wedstrijd brak kort voor het keerpunt bij Zandvoort een grote eerste groep in stukken. Jasper Ockeloen, Ivar Slik en Sebastiaan Langeveld gingen op een ingelast rondje over het autocircuit aan de haal en niet veel later wist Buskermolen bij deze vluchters aan te sluiten. De vier werkten op het retourtje naar Noordwijk prima samen en bikkelden in de slotfase om de zege. Enkele kilometers voor de finish plaatste Sebastiaan Langeveld, beroepsrenner bij het Amerikaanse Education First, de winnende demarrage. Een inhaalactie van Jordy Buskermolen mislukte. “Het was een man tegen man gevecht, Sebastiaan was de sterkste”, erkende de renner uit Kudelstaart, die ook sprak over een zware race in regen en storm. “Pal aan het water was het moeilijk rijden, we moesten steeds een paadje zoeken in het mulle zand langs de duinrand.”

Achter Langeveld en Buskermolen finishte Sik als derde. Ockeloen werd vierde, Sven Broekaert vijfde en Bram Rood zesde. Om eindwinnaar te worden in de Topcompetitie mag Buskermolen in de laatste race drie posities verspelen op Rood en vijf op Ockeloen en de onttroonde klassementsleider Ronan van Zandbeek. Een filmpje van de zondag verreden race is te zien op de site Strandteam Theo Schilder.

Foto: Jasper Ockeloen leidt de kopgroep op weg naar de finish in Noordwijk, gevolgd door Jordy Buskermolen en Ivar Slik. Links in paars-blauw shirt winnaar Sebastiaan Langeveld. Foto: Team Schilder/Arjen Schippers.