Illegaal vuurwerk in boot op Westeinder aangetroffen

Aalsmeer – Tijdens een surveillance op de Westeinderplassen kwam bij de politie een bericht binnen dat er meerdere harde knallen waren gehoord op het water. Onderweg naar de opgegeven plek hoorden agenten een harde knal en zagen zij een vuurwerkontploffing en enkele personen in een bootje. De jongeren schrokken behoorlijk bij het zien van de politie en dachten er vandoor te kunnen gaan. De achtervolging werd ingezet door de politie. De agenten zagen hierbij overal resten vuurwerk in het water drijven. De achtervolging heeft niet lang geduurd, de verdachten waren een doodlopend slootje ingevaren.

In de boot werd door de agenten nog meer vuurwerk gevonden. Al het vuurwerk is in beslag genomen en later opgehaald door de Explosieve Opruimingsdienst. De personen zullen later worden gehoord als verdachte. Het is nog even afwachten wat justitie hiervan gaat vinden. De ouders van de jongeren zijn in ieder geval in kennis gesteld.

Van de opruimingsdienst kreeg de politie te horen hoe gevaarlijk (en illegaal) het vuurwerk is en hoeveel schade en slachtoffers dit had kunnen maken. Er bevinden zich stoffen in het in beslag genomen vuurwerk die door water makkelijker kunnen ontbranden en nog heftiger reageren. De politie, die regelmatig controles houdt op de Westeinder zowel overdag als ‘s avonds, wil ouders waarschuwen: “Wees je bewust waar jouw kind/kinderen mee naar buiten gaan, wat zij bij zich hebben op straat en praat hierover. Wanneer dit vuurwerk was ontploft in de boot, had dit verhaal heel anders afgelopen.”

Bron en foto: Politie Aalsmeer