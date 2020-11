Hulptroepen zelf in de problemen

De Kwakel – Twee brandweer wagens uit de regio Amsterdam-Amstelland zijn maandagavond weggezakt en vast komen te zitten in De Kwakel. Beiden balanceren op de rand van de sloot. Een van de voertuigen, een autospuit van Aalsmeer, was daar ter plaatse bij een brand op park Het Fort in De Kwakel. Deze brand werd omstreek 23.00 uur maandagavond gemeld.

Een hulpverleningsvoertuig uit Amsterdam West werd vlak voor middernacht opgeroepen om de autospuit van Aalsmeer los te trekken. Echter 50 meter voor de vastzittende brandweerwagen kwam dat hulpverleningsvoertuig zelf ook vast te zitten. Beide voertuigen dreigen weg te zakken richting in sloot. De brandweer is urenlang met man en macht bezig geweest om de voertuigen los te krijgen. Ze zijn tot diep in de nacht bezig geweest

Foto: VTF – Vivian Tusveld