Hulp brandweer bij gezonken boot

Aalsmeer – Op dinsdag 6 maart rond drie uur in de middag is een plezierjacht gezonken bij een jachthaven aan de Uiterweg. De hulp van de brandweer is gevraagd om het water uit de boot te pompen. Het is de brandweerlieden gelukt om het jacht weer op in plaats van in het water te krijgen.

Onbekend is hoe de boot is gaan zinken, maar mogelijk is het jacht lek geslagen door het ijs in de sloot. De schade is behoorlijk. De eigenaar wacht in ieder geval een grondige schoonmaakbeurt in het schip en mogelijk een reparatie.

Foto: VTF – Laurens Niezen