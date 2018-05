Horecapachters voor De Oude Veiling

Aalsmeer – Tom Takes en Moniek Takes-Visser zijn de nieuwe pachters van de horeca in De Oude Veiling. Deze week is het contract met ESA getekend. In september gaan Tom en Moniek starten met deze nieuwe uitdaging en ze hebben er veel zin in.

Moniek is een echte Aalsmeerse en Tom is hier 7 jaar geleden komen wonen, en wil hier niet meer weg. Beide zijn van jongs af aan werkzaam in de horeca. In 15 jaar hebben zij veel geleerd en nu willen ze graag met al hun ervaring een plek creëren waar iedereen zich op zijn gemak voelt.

Open voor suggesties en ideeën

De twee Aalsmeerders willen er alles aan doen om er voor Aalsmeer te zijn, daarom staan zij open voor suggesties en ideeën. Voor vragen, opmerkingen en natuurlijk reserveringen kan een mail gestuurd worden naar restaurant@deoudeveiling.nl.

Restaurant De Oude Veiling is er voor koffie met gebak, lunch, diner en een gezellige borrel. Het restaurant is zeven dagen per week open. De komende tijd wordt er nog hard gewerkt aan de verbouwing van De Oude Veiling. Tom en Moniek gaan vol enthousiasme aan de slag met de samenstelling van het menu en alle andere dingen die erbij komen kijken. Meer informatie over De Oude Veiling is te vinden op www.deoudeveiling.nl. De officiële opening staat gepland voor september.

Foto: Tom en Moniek Takes hebben het contract getekend met Marten van Maastrigt, directeur ESA.