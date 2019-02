Hoogste punt bij bouw 38 woningen in de Maricken.

.

Mijdrecht – Donderdag jl. is samen met wethouder A. Schuurs-Jensema het hoogste punt van de bouw van 18 appartementen en 20 maisonnettes gevierd. Op deze middag waren alle kopers aanwezig en heeft de wethouder samen met de aanwezigen de vlag van het project naar het hoogste punt van het project gehesen. In mei 2018 is Bouwmaatschappij Verwelius gestart met de bouw van deze woningen. Doelgroepen voor deze woningen zijn met name starters en senioren. De begane grond woningen met tuin zijn bijvoorbeeld ideaal voor mensen die gelijkvloers willen wonen. De woningen namen dan ook gretig aftrek begin vorig jaar.

In de nieuwe wijk de Maricken zijn sinds 2016 inmiddels 212 woningen gerealiseerd en bewoond. Met het bereiken van het hoogste punt van deze 38 woningen in aanbouw, nadert de voltooiing van de helft van de in totaal ca. 500 woningen in deze wijk. Maart a.s. start de verkoop van de volgende fase met een mix van starterswoningen, eengezinswoningen en twee-onder-een-kapwoningen.

Binnenkort worden ook de fiets- en voetgangersbruggen aangelegd richting Wilnis. Zo wordt de Maricken verbonden met Wilnis en omgeving. Bewoners van de Maricken kunnen dan gemakkelijk gebruik maken van de voorzieningen in Wilnis zoals scholen, sportverenigingen en winkels.