Het Seringenpark wordt steeds mooier

Aalsmeer – Het mooiste park van Aalsmeer, het Seringenpark, ziet er straks nog aantrekkelijker uit. Vorige week zijn er bij- en vlindervriendelijke planten gepoot. Gekozen is voor de juiste planten om er een succes van te maken. Dank zij een bijdrage van SLS en de medewerking van Wijkoverleg Stommeer konden de planten gekocht worden. Waarna een hovenier en twee vrijwilligers er voor zorgden dat ze een mooi plekje tussen de seringen kregen.

Volgende week beginnen de seringen te bloeien en ziet het park er weer feestelijk uit. En feest is het eigenlijk! Want in 1951 werd het park opgeleverd en dat betekent dat het Seringenpark haar 70e verjaardag mag vieren. De Werkgroep Seringenpark had gehoopt dit met bewoners en bezoekers te kunnen vieren. Er lagen al leuke plannen op de plank, maar helaas. Corona zorgt er voor dat dit uitgesteld moet worden, de Werkgroep hoopt dat het in 2022 wel kan. De Werkgroep heeft door deze vertraging wel de mogelijkheid bezoekers en bewoners te vragen of ze nog leuke suggesties hebben om er dan een ‘breed’ feest van te maken. Laat het weten via mail@hansje.info.

Maar ook zonder feest gaat dit jaar het werk gewoon door. Hovenier Harmen en zijn hulp blijven er voor zorgen dat het gras gemaaid is, het onkruid gewied en er op tijd gesnoeid wordt. En gelukkig zijn er dan nog de vrijwilligers die af en toe ingezet kunnen worden. Nu alles zo lekker gaat groeien verschijnen ook de ‘pispotjes’ weer. Dit onkruid groeit pijlsnel door de struiken en kan alleen handmatig verwijderd worden. Dus als je je ook wilt opgeven als vrijwilliger; je bent van harte welkom! Ook dan kun je mailen naar mail@hansje.info. Maar nu eerst een paar weken genieten van de bloeiende seringen!

Foto: Sjaak Koningen