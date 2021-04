Het mag en kan weer.

De Ronde Venen – Heerlijk om weer buiten sportief bezig te kunnen zijn! Na goed overleg met de veiligheidsadviseur van de gemeente kon docente Jos Kooijman op 26 maart met de groep Sportief in de zaal van Senior Sportief Actief niet binnen, maar buiten aan de slag. De groep(conditiesport) traint normaal gesproken in Sporthal de Phoenix maar deze is tijdelijk ingeruild nu er met 4 deelnemers buiten gesport mag worden. Docente Jos had alles tot in de puntjes verzorgd op het gebied van veiligheid. Per 4 deelnemers was er een afgezette ruimte waarin eindelijk weer eens samen gesport kon worden. Niet dat er de afgelopen tijd geen activiteiten zijn geweest: Jos Kooijman heeft iedereen regelmatig gemaild met thuisoefeningen om zo de conditie op pijl te houden. Het was duidelijk zichtbaar dat iedereen blij was elkaar weer te zien en “bijna ouderwets” aan de verschillende oefeningen te werken. Alle spiergroepen werden onder leiding van Jos weer lekker soepel gemaakt. Afhankelijk van wat je kan, en hoe intensief je dat kunt, zit er voor elke deelnemer voldoende uitdaging in de oefeningen. Zelfs de lachspieren kwamen aan bod. Het was erg gezellig om samen op een verantwoorde wijze bezig te zijn. Hopelijk kan Senior Sportief Actief op niet te lange termijn met meerdere groepen aan de slag.

Ook actief aan de slag?

Of je nu fit, fitter of fitst bent. Bij Senior Sportief Actief kun je vanaf 50 jaar meedoen aan één van de 16 verschillende activiteiten. Er zijn binnen de kernen van De Ronde Venen 45 groepen. Dus vast ook één bij jou in de buurt. Kijk snel op www.seniorsportiefactiefdrv.nl of bel 06 21 918 353 en meld je aan. Dus niet alleen gezond maar ook gezellig!

Op bijgaande foto: Docente Jos Kooijman met een groepje van 4 deelnemers.