Regio – We kunnen natuurlijk allemaal wel het drielandenpunt bij Vaals. Het heet het drielandenpunt omdat daar de grenzen tussen Nederland, België, Duitsland samenkomen. Het punt is gelegen nabij de top van de Vaalserberg op de grens van de gemeenten Vaals (Nederlands Limburg), Blieberg en Kelmis (beide in de Belgische provincie Luik) en Aken (in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen). Er staat ook een mooie uitkijktoren zodat je van bovenaf de drie landen mooi kunt overzien.

Maar wist u dat we hier vlakbij ook zo een mooi punt hebben waar drie zaken bij elkaar komen? Geen landen maar drie provincies. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht komen namelijk samen tussen De Kwakel in Noord-Holland en Vrouwenakker in Zuid-Holland, op de grens met Utrecht. Om precies te zijn ligt het drie provinciënpunt in het midden van de Amstel.

We zijn er even heen gefietst en zagen daar ook een zogenaamde ‘Drie provinciënpaal’ staan. Omdat het punt formeel gezien echt in het midden ligt van de Amstel, staat de drie provinciënpaal in de berm van de Ruigekade in Vrouwenakker, ter hoogte van nummer 20, precies op de grens van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

Vrouwenakker heeft in dit opzicht trouwens een mooie geschiedenis want door herindelingen en provinciale grenscorrecties heeft Vrouwenakker in de laatste 100 jaar in alle drie verschillende provincies gelegen. Aanvankelijk behoorde Vrouwenakker tot het nabijgelegen De Kwakel in Noord-Holland. Later werd het buurtschap deel van provincie Utrecht en sinds 1989 behoort Vrouwenakker tot Zuid-Holland.

Best leuk om te weten en om eens heen te fietsen of met de boot echt door het middelpunt te varen. Misschien is het een leuk idee voor de drie provincies om er eens over nadenken om er, net als in Vaals, een mooie uitkijktoren neer te zetten, zodat je van bovenaf de drie provincies kan bewonderen. Of dat gaat gebeuren is niet echt waarschijnlijk en moeten we het voorlopig doen met ‘Drie provinciënpaal’ wat ontworpen is door leerlingen van het Ashram College, samen met de Metaalvakschool Nieuwkoop. Het kunstwerk is in 2014 onthuld en ziet er leuk en kleurig uit!

Foto is aangeleverd.