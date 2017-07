Heerlijke vakantie voor ouderen

Aalsmeer – Van 15 tot 22 juli verblijven ouderen van de Doopsgezinde Gemeente in hotel Kaap Doorn in Doorn. Met 31 deelnemers en 5 begeleiding beleven ze een heerlijke week. Net als in de Bindingkampen wordt het kampthema ‘Blijf je verwonderen, zie in het gewone het bijzondere’ gebruikt, dat als een rode draad door de week loopt.

Het weer werkt mee en er worden allerlei leuke dingen gedaan. Zondag is een kerkdienst gehouden over het kampthema onder leiding van de eigen ouderenpastor Ellen van Houten, die speciaal naar de vakantiegangers toe was gekomen. Er is al gewandeld en gefietst, de ouderen zijn naar de Passiflorahoeve in Harskamp geweest en er is een bezoek gebracht aan het Speelgoed- en Oude ambachtenmuseum in Terschuur.

Op vrijdag wordt er nog een vaartocht gemaakt over de Waal. Verder wordt er veel gelachen en gepraat, er worden spelletjes gedaan, kortom, iedereen vermaakt zich prima. Op zaterdag vertrekken de ouderen weer richting Aalsmeer, maar onderweg gaan zij eerst nog van een pannenkoekenlunch genieten. Om half drie hopen de deelnemers en de begeleiders weer aan te komen op het Waterlelieplein.