Heel Lionsclub Aalsmeer Ophelia bakt

Aalsmeer – De dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia zijn uitgenodigd door bakkerij Vooges om in hun nieuwe bakkerij aan de Visserstraat paasbroden te komen bakken. De opbrengst is bestemd voor Stichting Kinderfondsen Nederland.

Binnenkort gaan de dames onder deskundige hulp en begeleiding de paasbroden bakken. Zij kunnen ze dan ruim voor de Paasdagen leveren, zodat iedereen er bijtijds van kan genieten.

Er zijn alleen pondsbroden in de verkoop, dit omdat deze nog goed door de dames te maken zijn. Zij zijn natuurlijk niet zo ervaren als de meesterbakkers van Vooges, maar de heerlijke smaak kunnen zij vanzelfsprekend wel garanderen! Om eventuele schoonheidsfoutjes te verklaren wordt een certificaat van echtheid bijgesloten.

Stichting Kinderfondsen Nederland

De verkooprijs van een 500 grams paasbrood (met amandelspijs) is € 5,95. De helft van dit bedrag is voor de grondstof kosten, de andere helft is voor het goede doel Stichting Kinderfondsen Nederland. Dat is dus € 3,- per brood!

Al ontzettende trek gekregen in zo’n overheerlijk paasbrood, of heeft u een leuk idee gekregen wie u allemaal met zo’n paasbrood wilt verrassen, dan zien de dames van de Lions uw bestelling graag tegemoet! Ook bedrijven kunnen de broden bestellen voor hun relaties en medewerkers!

De broden zijn tot en met 15 maart te bestellen. Hiervoor kan een mail gestuurd worden aan aalsmeer.ophelia@lions.nl. De dames verheugen zich op alle bestellingen en hopen een enorm aantal broden te mogen bakken!