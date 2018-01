Handbalcompetitie weer van start

Aalsmeer – Na een winterstop van twee weken pakken de dames van FIQAS Aalsmeer aanstaande zaterdag 6 januari hun competitie in de Eerste Divisie weer op. Om 18.45 uur spelen ze in de Bloemhof tegen Eurobottle Voorwaarts. Deze ploeg staat op de vierde plaats, de Aalsmeerse dames op plaats acht. Het onderlinge verschil is zeven punten. Eerder in het seizoen werd de uitwedstrijd door de FIQAS dames verloren. Hoe het nu zal gaan? Kom kijken naar deze spannende handbaltreffer!

Ook zaterdag 6 januari:

12.00 uur: FIQAS F2 – HSV’69

12.00 uur: FIQAS F1 – RKDES

12.00 uur: FIQAS D3 – Lelystad

12.45 uur: FIQAS meisjes C2 – KDO

12.50 uur: FIQAS D2 – KDO

13.45 uur: FIQAS D1 – KDO

14.30 uur: FIQAS jongens C1 – Najaden

Zondag 7 januari:

11.45 uur: FIQAS meiden A1 – VVW (Topklasse)

15.30 uur: FIQAS jongens B2 – Nieuwegein

16.00 uur: FIQAS dames 2 – HSV

Woensdag 10 januari:

19.45 uur: FIQAS dames 1 – Havas (NHV beker).

Alle wedstrijden worden gespeeld in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. Publiek is van harte welkom.

Foto: Actiefoto van laatste wedstrijd in 2017, www.kicksfotos.nl