Handbal: Ruime winst voor Dames Greenpark

Aalsmeer – Na een korte vakantie, is het tweede deel van het handbalseizoen in de Eerste Divisie van start gegaan voor de dames. Dames 1 van Greenpark Aalsmeer speelde zaterdag 5 januari thuis in De Bloemhof tegen Gemini DS1.

De Aalsmeerse meiden waren een maatje te goed voor het team uit het Limburgse Voerendaal. De rust werd ingegaan met 14-8 voor Aalsmeer. In de tweede helft werd het tempo opgevoerd door beide ploegen, maar de Greenpark dames bleven met ruime cijfers voor staan.

De eindstand was 31-18 voor Aalsmeer. Gemini met verlies terug naar Limburg, feest in de kleedkamer van de Greenpark toppers!

BeNe League

Heren 1 van Greenpark Aalsmeer heeft nog vakantie. Er wordt natuurlijk wel getraind, maar de eerste wedstrijd wacht pas op zaterdag 19 januari. Dan wordt de BeNe League hervat en heeft Aalsmeer thuis in De Bloemhof Hubo Initia Hasselt als tegenstander. De wedstrijd begint om 19.15 uur en natuurlijk hopen de heren op een volle Bloemhof.

Foto: www.kicksfotos.nl