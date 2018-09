Glennis Grace te gast bij Brooklyn Nights

Aalsmeer – De Dinnershow Brooklyn Nights heeft opnieuw een grote gastartiest aangekondigd voor het nieuwe seizoen. Glennis Grace zal op vrijdag 16 november en zaterdag 22 december op het podium in Studio’s Aalsmeer schitteren. Producent Frank Wentink (Wentink Forno & Partners) is trots dat Glennis Grace zich voor twee avonden bij zijn vijftig-tallige cast voegt.

“Tussenstop in Aalsmeer”

De Dinnershow Brooklyn Nights onderscheidt zich al jaren met diverse grote gastartiesten. Onder anderen musicalster Stanley Burleson en Bryan B geven regelmatig acte te présence. Voor het jubileumseizoen is Glennis Grace bevestigd.

Frank Wentink: “Ik ben verheugd dat deze Nederlandse soul diva na America’s Got Talent een tussenstop maakt in Aalsmeer. Haar fenomenale optredens maken telkens een diepe indruk op me. We blijven overigens in Amerikaanse sferen; het thema van de dinnershow is tenslotte New York. If you can make it there, you’ll make it anywhere”, vertelt hij op melodieuze toon.

Compleet verzorgde avond uit

De dinnershow Brooklyn Nights is een compleet verzorgde avond uit vol top entertainment en culinaire hoogtepunten. De afwisselende avond bestaat uit een dinnershow in de Big Apple met luxe 4-gangendiner, een Broadway theaterspektakel, afterparty in verschillende locaties en uitzwaai finale. Bezoek voor meer informatie en kaartverkoop de website www.brooklyn-nights.nl.