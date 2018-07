Aalsmeer – Op de N201 tussen Aalsmeer en Uithoorn is even na half twee in de nacht van zondag 21 op maandag 22 juli een auto in de berm gecrasht. Hierbij is ook een lantaarnpaal uit de grond gereden.

De bestuurder van de auto raakte bij het ongeval gewond en is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

De auto raakte door de klap zwaar beschadigd en is door een berger afgesleept.

Hoe de auto in de berm kon belanden is niet bekend. De politie doet onderzoek.

Foto: VTF / Vivian Tusveld