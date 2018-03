Lichte brandwonden na kleine brand in boot

Aalsmeer – Rond half elf vanavond, dinsdag 27 maart, zijn de politie, brandweer en de ambulancedienst gealarmeerd voor een kleine brand in een boot, die gestald stond in een schuur aan de Uiterweg. De brandweer arriveerde met enkele wagens en wist het vuur snel te blussen. Er is lichte schade aan de boot en de schuur.

Een persoon, die in de schuur aan het werk was, heeft lichte brandwonden opgelopen. Eerste hulp is direct verleend door de medewerkers van de ambulancedienst. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Er wordt nader onderzoek gedaan.

Foto: Marco Carels