Gevaarlijk fikkie stoken in Uithoorn

Afgelopen zaterdag is Uithoorn ‘bezocht’ door nog onbekende dwazen die het nodig vonden om andermans eigendommen in brand te steken. Gelukkig bleef nu de schade beperkt, maar het had natuurlijk ook heel anders kunnen uitpakken. Het eerste brandje werd zaterdagavond omstreeks kwart voor zeven ontdekt bij de Brede School aan de Randhoornweg . De brand heeft gewoed in een brievenbus, vermoedelijk is deze aangestoken. Door de kleine brand kwam er veel rook vrij in het schoolgebouw. Hoewel de schade relatief mee viel, neemt de politie de vermoedelijke brandstichting hoog op en doet onderzoek.

Hoewel de schade relatief mee viel, neemt de politie de vermoedelijke brandstichting hoog op en doet onderzoek.

Zaterdagavond rond 00:30 uur stond de papiercontainer aan de Arthur van Schandellaan hoek Roland Holstlaan in de brand. (foto VTF)