Geslaagde paasactiviteit bij de kinderboerderij

Aalsmeer – De vrijwilligers van Boerenvreugd kijken terug op een zeer geslaagde paasactiviteit. Eindelijk kon er weer een feestje gevierd worden op de kinderboerderij. Het was druk tweede Paasdag en menigeen liet weten blij te zijn dat er weer een ouderwetse boerderij activiteit was. In de tent konden konijntjes geknutseld worden en in de speeltuin werd gezocht naar de bingo eieren. Voor alle kinderen was er een lekkere traktatie. Oud boerderijvoorzitter Theo van den Hoek heeft de hoofdprijswinnaars getrokken uit alle ingeleverde bingobriefjes. Alexandra, Ewan, Frizo en Sofia hebben allevier een mooie prijs gekregen.