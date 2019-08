Geslaagde campagne Jeugdfonds Sport en Cultuur’

Uithoorn– De tweede campagne van de gemeente om het Jeugdfonds Sport & Cultuur meer onder de aandacht te brengen loopt ten einde. De gemeente kijkt terug op een geslaagde campagne en hoopt dat het leidt tot meer aanmeldingen nu het nieuwe sport- en cultuurseizoen weer begint.

Het Jeugdfonds maakt het mogelijk dat kinderen (4 tot 18 jaar) uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub, een zwemdiploma kunnen halen of aan dans, muziek, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. De gemeente is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur omdat zij het belangrijk vindt dat iedereen kan meedoen. ,,Ieder kind moet deze kans kunnen krijgen,” meent wethouder Ria Zijlstra. ,,Het is onverteerbaar als kinderen of jongeren geen lid kunnen worden van een vereniging of hun zwemdiploma niet kunnen halen omdat er thuis te weinig geld is. Daarom is de gemeente aangesloten bij het fonds. Om alle kinderen de kans te geven om plezier te hebben en om hun talenten te ontwikkelen. Hopelijk heeft onze campagne effect en weten meer mensen dat het fonds bestaat.”

Omstandigheden

Wie al enige jaren gebruikmaakt van het Jeugdfonds is de Uithoornse Margo van Ginkel. Ze is moeder van twee kinderen die graag sporten. Echter, door omstandigheden, kon zij een tijd lang niet werken. Het lukte haar niet om naast alle andere rekeningen ook nog eens contributiegeld te betalen. ,,Via de huisarts hoorde ik van het fonds. Waardoor mijn oudste zoon op judo kon en mijn jongste dochter lid kon worden van de Reddingsbrigade Uithoorn. Wat ik zo fijn vind is dat er weinig ‘gedoe’ is rondom de aanvraag. De aanvraag wordt namelijk gedaan door een tussenpersoon die de kennis heeft. Dat neemt veel werk uit handen.” Een tussenpersoon ofwel ‘intermediair’ is een professionals die betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Dat kan bijvoorbeeld een leerkracht, jeugdhulpverlener, maatschappelijk werker, jongerenwerker of ouder- kindadviseur zijn. Margo vervolgt: ,,De contributie wordt bovendien vanuit het fonds direct overgemaakt aan de vereniging. Dat geeft ook veel rust.”

Gaat goed

Inmiddels gaat het heel goed met Margo. Stralend en trots laat ze weten: ,,Ik heb weer een baan waar ik heel veel plezier aan beleef. Ik wilde dit interview graag geven omdat ik vind dat ik me nergens voor hoef te schamen en omdat ik hoop dat het taboe rondom weinig geld hebben wordt doorbroken. Iedereen kan het overkomen! Ook wil ik laten weten dat mensen hoop moeten houden. En schaam je niet om hulp te vragen als dat nodig is.”